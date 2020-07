Spahn ruft zu Vorsicht im Urlaub auf

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Corona-Virus hat Bundesgesundheitsminister Spahn zu besonderer Vorsicht während der Urlaubszeit aufgerufen. Gerade im Urlaub sei es wichtig, sich an die Abstands-und Hygieneregeln zu halten und gegebenenfalls eine Maske zu tragen. Nach Spahns Worten ist die Gefahr einer zweiten Corona-Welle im Herbst real. Diese müsse aber nichts zwangsläufig kommen, wenn sich die Menschen entsprechend verhalten. Sorgen machen Spahn die Bilder von Strandpartys am Wochenende auf Mallorca. Wörtlich sagte er: "Der Ballermann darf nicht das zweite Ischgl werden." - Weltweit ist laut Robert.-Koch-Institut die Zahl der Corona-Infektionen auf 12,5 Millionen gestiegen. In Deutschland wurden seit gestern 159 Neuinfektionen gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 11:00 Uhr