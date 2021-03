Spahn ruft wegen Corona weiter zu Vorsicht auf

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts steigender Corona-Fallzahlen noch einmal eindringlich zu Vorsicht aufgerufen. Auf der wöchentlichen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut sagte der CDU-Politiker, heute gehe es weiter mit dem Impfen in Deutschland, das sei ein gutes Zeichen. Zugleich räumte er ein, dass Deutschland sich immer noch mitten in der Pandemie befindet. Spahn sagte, dass es in der EU immer noch nicht genügend Impfstoff gibt, deshalb werde man noch einen langen Atem brauchen. In Deutschland wurden innerhalb eines Tages fast 17.500 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Dem Robert-Koch-Institut zufolge sind das rund 4.600 Fälle mehr als vor einer Woche. Damit steigt auch der Inzidenzwert - er liegt aktuell bei fast 96. Vor einer Woche war er bei 72. Sechs Bundesländer überschreiten mittlerweile den Inzidenzwert von 100, darunter auch Bayern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.03.2021 10:15 Uhr