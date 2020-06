Spahn regt Aufarbeitung der Corona-Krise durch Bundestag an

Nachrichtenarchiv - 22.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat dafür plädiert, die Corona-Politik der Bundesregierung in den letzten Monaten zu analysieren und zu bewerten. In einem Zeitungsinterview sagte er, der Gesundheitsausschuss des Bundestages solle gemeinsam mit Experten eine große Auswertung erarbeiten, aus der man für die nächste vergleichbare Situation lernen könne. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wolle er zügig umsetzen, so Spahn. Das gelte zum Beispiel für die Krankenhäuser: Dort habe sich die hohe Zahl der Intensivbetten bewährt. Die Corona-Krise habe aber auch gezeigt, dass es Maximal-Versorger mit klar definierten Aufgaben brauche und darum herum ein aufeinander abgestimmtes Angebot. Nicht jedes Krankenhaus könne alles machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 06:00 Uhr