Spahn rechnet trotz Impfungen mit längerem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hält trotz des Impfstarts eine Verlängerung der Corona-Auflagen für notwendig. Bei einer Pressekonferenz sagte Spahn, der Auftakt sei gut angelaufen. Es ruckele zwar, aber die Kampagne sei ein nationaler Kraftakt, der gelungen sei. Noch bis morgen sollen 1,3 Millionen Dosen ausgeliefert werden, 60.000 Bürger seien bereits geimpft worden. Trotz des Impfbeginns müssten die bislang geltenden Maßnahmen weiter eingehalten werden, so der Minister. Angesichts der hohen Zahlen sei man von Normalität noch weit entfernt. Eine Rückkehr zum Modus vor dem Lockdown sehe er nach dem 10. Januar nicht. Ähnlich äußerte sich der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Wieler. Derzeit gebe es 350.000 aktive Corona-Fälle in Deutschland. Er rief dazu auf, Kontakte weiterhin auf das absolut Nötigste zu beschränken. Es werde noch Monate dauern, bis die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung eingedämmt sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 11:45 Uhr