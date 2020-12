Spahn rechnet spätestens im Herbst 2021 mit Impfstoff für gesamte Bevölkerung

Söder will "kompletten Lockdown" von Weihnachten bis 10. Januar

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will einen kompletten Lockdown von Weihnachten bis zum 10. Januar. Söder hat am Abend im Zweiten gesagt, dann hätte man knapp drei Wochen, in denen einfach Kontakte reduziert werden könnten. Eine bessere Zeit als diese werde man im ganzen Jahr nicht mehr finden, so Söder. Nach seinen Worten wäre es super, wenn alle in Deutschland mitmachen. Auch andere Landesregierungen denken darüber nach, die Maßnahmen zu verschärfen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther hat schon angekündigt, dass sein Bundesland spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown gehen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 03:00 Uhr