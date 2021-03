Spahn rechnet mit anstrengenden Wochen

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Pandemielage in Deutschland als weiter angespannt bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz mit dem Chef des Robert Koch-Instituts Wieler sagte er, man müsse sich noch auf einige sehr herausfordernde Wochen einstellen. Große Hoffnungen setze er auf die für nächsten Monat geplante Mitwirkung der Hausärzte bei den Corona-Impfungen. Dies sei ein "entscheidender Schritt", sagte Spahn; die Impfkampagne könne dann deutlich an Geschwindigkeit gewinnen. RKI-Chef Wieler appellierte an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygiene-Regeln weiter einzuhalten. Laut Wieler steht das Land am Anfang der dritten Welle: diese müsse so flach wie nur möglich gehalten werden. Die Neuinfektionszahlen und die Inzidenzquote waren zuletzt erneut gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 13:45 Uhr