Spahn rät zu schneller Impfung mit AtsraZeneca-Wirkstoff

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Länder aufgerufen, die im Februar eintreffenden Dosen gleich zu verimpfen. Auf Rückstellungen für die Zweitimpfung sollte verzichtet werden, dann könnten diesen Monat weitere 1,7 Millionen Menschen ihre erste Spritze bekommen. Spahn folgt damit dem britischen Beispiel beim Impfen. Großbritannien verimpfe sehr häufig nur eine Dosis, nicht zwei, so Spahn. Dort ist nach Regierungsangaben inzwischen bereits jeder fünfte Erwachsene gegen das Corona-Virus geimpft. Anfang März werden in Deutschland weitere Lieferungen von Anstrazeneca erwartet. Wie mit ihnen verfahren wird, will Spahn bei einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister am 22. Februar entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 06:00 Uhr