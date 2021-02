Spahn rät zu schneller Impfung mit AstraZeneca-Mittel

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat die Bundesländer dazu aufgerufen, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca zügig zu verimpfen. Sie sollten die angekündigten Dosen in den nächsten Wochen verabreichen, ohne eine zweite Dosis einzulagern. In einem Schreiben beruft er sich auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission: Sie hat einen Abstand von neun bis zwölf Wochen zwischen den beiden Impfungen für möglich erklärt. Weil der Bedarf weiter hoch sei, solle man die vorhandenen Dosen vollständig aufbrauchen, so Spahn. So könne man in diesem Monat weiteren rund 1,7 Millionen Menschen eine Erstimpfung anbieten. Spahn folgt damit dem Beispiel der Briten, die ebenfalls eintreffende Impfdosen gleich verimpfen ohne Rückstellungen zu machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 08:00 Uhr