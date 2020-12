Spahn rät von großen Familientreffen an Weihnachten ab

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Menschen aufgefordert, verantwortungsbewusst mit den Corona-Regeln umzugehen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, dass man nicht alles ausnutzen müsse, was die Regeln erlauben. Stattdessen gehe es darum, aufeinander zu achten und aufzupassen. Deutschland sei bisher erfolgreich durch die Krise gekommen, weil die allermeisten Bürger das so lebten. Von großen Familientreffen an Weihnachten oder Neujahr riet Spahn ab, dafür sei jetzt nicht die Zeit. Außerdem wies er auf die Corona-Schnelltests hin, die seit heute in Schulen und Kitas möglich sind. Es brauche zwar Schulungen, damit sich Erzieher und Lehrer selbst testen können, dann gewinne man durch das Angebot aber an Sicherheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 12:00 Uhr