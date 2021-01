Spahn prüft Impfbeschleunigung

Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn prüft, ob die Corona-Impfungen beschleunigt werden können. In einem Ministeriumspapier steht, der Abstand zwischen der ersten und der nötigen zweiten Impfung könne eventuell vergrößert werden. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts solle das prüfen. Außerdem erwägt Spahn, die Überfüllung der Impffläschchen auszunutzen. So könnte aus ihnen bis zu sechs statt fünf Dosen gewonnen werden. Das ermögliche bis zu 20 Prozent mehr Impfungen. Bisher wurden in Deutschland gut 1,3 Millionen Impfdosen der gemeinsamen Hersteller Biontech und Pfizer ausgeliefert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 12:00 Uhr