Spahn priorisiert Schul- und Kita-Öffnungen sowie Wirtschaft und Handel

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Regelbetrieb in Schulen und Kindertagesstätten muss laut Bundesgesundheitsminister Spahn klare Priorität in Deutschlands Corona-Politik haben. Spahn forderte angesichts der steigenden Infektionszahlen eine klare Abstufung, welche Lebensbereiche am wichtigsten sind. Dazu gehöre die Beibehaltung des Bildungs- und Betreuungsangebots. Außerdem hätten auch Wirtschaft und Handel für Spahn Vorrang - um Arbeitsplätze zu sichern und um eine wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Einschränkungsmöglichkeiten sehe er hingegen bei Feierlichkeiten. Er wolle nicht der "Spielverderber" sein, sagte Spahn, es gehe aber darum, Risiken zu vermeiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 15:00 Uhr