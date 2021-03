Spahn pocht auch bei Hausärzten auf Impfreihenfolge

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat noch einmal betont, dass die geltende Impfreihenfolge auch dann beachtet werden muss, wenn sich Betriebs- und Hausärzte demnächst an den Corona-Impfungen beteiligen. Damit wandte er sich gegen einen Vorstoß aus der Bundesärztekammer. Deren Präsident Reinhardt hatte Entscheidungsfreiheit für die niedergelassenen Ärzte gefordert. Am Vormittag wurde bekannt, dass in der EU kurzfristig mehr Impfstoff zur Verfügung steht: Die Kommission hat sich zusätzlich vier Millionen Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer gesichert. Diese sollen vor allem in Corona-Hotspots an der Grenze eingesetzt werden. Ziel ist unter anderem eine Erleichterung des freien Grenzverkehrs. Die Impfdosen sollen in den kommenden zwei Wochen geliefert werden. Kommissionschefin von der Leyen erklärte, das werde den Mitgliedstaaten auch bei ihren Bemühungen helfen, die Verbreitung neuer Varianten unter Kontrolle zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 13:00 Uhr