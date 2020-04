Spahn plant Unterstützungsmaßnahmen für Therapeuten und Zahnärzte

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesgesundheitsministerium will in der Corona-Krise nun offenbar auch Therapeuten, Zahnärzte und Reha-Einrichtungen finanziell unterstützen. Entsprechende Berichte hat das Ministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Demnach soll kommende Woche eine Verordnung in Kraft treten, die die bereits geltenden Unterstützungen für Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte auf andere Berufsgruppen erweitert. Konkret sollen Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten 40 Prozent ihrer Vergütungen aus dem vierten Quartal 2019 als Einmalzuschuss erhalten. Zahnärzte sollen zunächst 90 Prozent der Vergütung aus dem vergangenen Jahr bekommen. Am Jahresende dürfen Zahnärzte 30 Prozent der zuviel gezahlten Summe behalten. Die Soforthilfe für Selbständige und das Kurzarbeitergeld sollen nicht mit den neuen staatlichen Zuschüssen verrechnet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 12:00 Uhr