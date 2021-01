Spahn plant offenbar strengere Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn strebt offenbar strengere Einreise-Vorschriften an. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen sie vor allem die Ausbreitung der hoch ansteckenden Corona-Mutationen in Deutschland verhindern. Von Reisenden aus Großbritannien, Irland und Südafrika soll wegen der dort verbreiteten Virus-Varianten ein negativer Test verlangt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine entsprechende Rechtsverordnung soll dem Bericht zufolge schon übermorgen in Kraft treten. Auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 im Herkunftsland würden die neuen Bestimmungen greifen; das betrifft derzeit beispielsweise die USA und die Schweiz. Ausnahmen sind unter anderem für Berufspendler und Durchreisende vorgesehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 09:00 Uhr