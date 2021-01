Spahn plant offenbar strengere Einreise-Regeln

Das Wetter: Teils ergiebiger Schneefall, um 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst im Norden, später auch im Süden Schneefall, der am Nachmittag in Schneeregen oder Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad. In der Nacht werden die Niederschläge in Richtung Alpen weniger, die Tiefstwerte dann bei minus 2 Grad. Die Aussichten bis zum Wochenende: Bei lebhaften Winden ein Mix aus Sonne, Wolken und Schnee. Die Tiefstwerte reichen bis minus 11, die Höchstwerte bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 10:00 Uhr