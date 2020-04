Spahn plädiert für pragmatische Lockerungen in Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich dafür ausgesprochen, die Beschränkungen in der Corona-Krise pragmatisch zu lockern. Der CDU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, wichtig sei es, bei den nächsten Schritten mehr über allgemeine Kriterien als über Quadratmeter-Zahlen zu reden. Entscheidend seien Abstands- und Hygieneregeln. Dann kann man nach den Worten des Gesundheitsministers in Geschäfte oder ins Fitness-Studio gehen. Er räumte ein, dass Kindern, berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden derzeit viel zugemutet wird. Bundestagspräsident Schäuble sagte im BR, der beste Weg zurück zur Normalität sei schwer zu finden. Es sei entscheidend, einzusehen, dass es andere Meinungen gebe und man darüber streiten könne. Schäuble sprach im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von einem "Stresstest für die Demokratie". Wörtlich fügte Schäuble an: „Aber wir zeigen, dass wir es gut können.“

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 06:00 Uhr