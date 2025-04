Spahn plädiert für anderen Umgang mit AfD im Bundestag

Berlin: Unionsfraktionsvize Spahn rät dazu, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Spahn sprach in der "Bild" etwa von Abläufen im Parlament, Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen und der Berücksichtigung von Minderheits- und Mehrheitsrechten. Wie die AfD im Parlament auftrete, sei häufig nicht bürgerlich, erklärte Spahn, wie - Zitat - "da rumgeholzt wird, wie da rum geschimpft wird, wie andere niedergemacht werden". Man dürfe sich nicht provozieren lassen und müsse gleichzeitig im Kopf haben, dass die AfD so stark sei, weil Wählerinnen und Wähler der Politik was sagen wollten.

