Spahn mahnt zur Vorsicht im Urlaub - vor allem beim Feiern

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma: Mit Blick auf die Urlaubszeit hat Gesundheitsminister Spahn dazu aufgerufen, sich weiterhin an die Corona-Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Er mahnte, auch beim Feiern Masken zu tragen und Abstand zu halten. Mit Blick auf die Bilder von Wochenend-Partys ohne Maske auf Mallorca sagte Spahn, wo miteinander gefeiert werde, sei das Infektionsrisiko besonders hoch. Nach Spahns Worten darf aus Mallorca kein zweites Ischgl werden. Seit dem Nachmittag ist auf den Balearen nun offiziell die weitgehende Maskenpflicht in Kraft. Das entsprechende Dekret ist im Amtsblatt erschienen. Nun gilt, dass außerhalb der eigenen Wohnung praktisch überall eine Maske getragen werden muss. Ausnahmen gelten am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der Natur außerhalb von Ortschaften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 16:00 Uhr