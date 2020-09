Spahn macht sich für Fieberambulanzen stark

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat einige Eckdaten seiner weiteren Strategie im Kampf gegen das Corona-Virus vorgestellt. Mit Blick auf die nun kommende kühlere Jahreszeit, in der es auch mehr Atemwegserkrankungen gibt, sprach er sich dafür aus, Schwerpunkt-Praxen und Fieberambulanzen einzurichten. Diese Anlaufstellen sollten dann für diejenigen sein, die zum Beispiel Husten, Halsschmerzen oder andere Erkältungssymptome zeigen. Spahn will nach eigenen Worten damit erreichen, dass sich das Corona-Virus nicht mehr so leicht in den Wartezimmern der Arztspraxen verbreiten kann. Zudem sollen mehr Schnelltests in Pflegeeinrichtungen dafür sorgen, dass das Virus nicht mehr in die Heime gelangt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 15:00 Uhr