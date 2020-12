Spahn lehnt Privilegien für Geimpfte ab

Nachrichtenarchiv - 28.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte um mögliche Privilegien für Geimpfte hat Bundesgesundheitsminister Spahn um mehr Verständnis für den vorläufigen Fokus auf die Risikopatienten gebeten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er wörtlich: "Wir haben diese Pandemie bis hierhin gemeinsam als Nation, als Gemeinschaft gut durchgestanden und das sollten wir auch in den letzten Monaten tun, bis wir allen ein Impfangebot machen können." Das Entscheidende ist aus Sicht Spahns, dass etwa beim Zugang zu Krankenhäusern, Rathäusern und anderen Einrichtungen keine Unterschiede zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften gemacht würden. Den gestrigen Auftakt der Impfkampagne in Deutschland nannte er gelungen. Im BR sagte Spahn, der Corona-Impfstoff sei der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 10:00 Uhr