Spahn lehnt Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab

Düsseldorf: Bundesgesundheitsminister Spahn lehnt eine allgemeine Maskenpflicht am Arbeitsplatz weiter ab. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse Agentur, die bestehenden Regelungen seien seiner Ansicht nach ausreichend. Er verwies auf die Empfehlungen, wonach Betriebe eine Maskenpflicht anordnen können, sollte es die Situation erfordern. Steigende Infektionszahlen, so Spahn, hätten ja nicht damit zu tun, dass sich vermehrt Menschen auf der Arbeit oder beim Einkaufen anstecken. Am Wochenende hatte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer eine allgemeine Maskenpflicht am Arbeitplatz angeregt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 23:00 Uhr