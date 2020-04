Spahn legt Konzept für Rückkehr von Kliniken in Normalbetrieb vor

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Länder aufgefordert, die Zahl der Intensivbetten herunterzufahren, die in den Krankenhäusern für Covid-19-Patienten reserviert sind. Die Entwicklung bei den Neuinfektionen lasse es zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen, heißt es in einem Konzept, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Für Covid-19-Erkrankte sollen demnach in der Startphase nun zunächst nur noch 25 statt wie bisher 50 Prozent der Intensivbetten reserviert werden. Die OP-Kapazitäten sollen dann zunächst zu 70 Prozent für planbare Operationen geöffnet werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft betonte, der Wiedereinstieg in den Regelbetrieb sei dringend erforderlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 06:00 Uhr