Spahn lässt Frage nach Wirksamkeit von AstraZeneca-Impfstoff offen

Berlin: Der Corona-Impfstoff der Firma AstraZeneca wird in der EU möglicherweise nicht für Senioren zugelassen. Medienberichten zufolge gibt es bei den Über-65-Jährigen eine geringere Wirksamkeit. Das Unternehmen wies diese Anschuldigungen als "völlig unkorrekt" zurück und bezog sich auf eine neue Studie von November. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Europäische Zulassungsbehörde werte die Daten derzeit aus. Die Ergebnisse lägen Ende der Woche vor, danach werde entschieden, ob der Impfstoff in der EU für alle oder nur für jüngere Menschen zugelassen wird. Der AstraZeneca-Impfstoff gilt generell als weniger wirksam als die mRNA-Präparate etwa von Moderna oder Biontech/Pfizer. In Großbritannien ist er schon zugelassen. AstraZeneca steht zudem in der Kritik, weil es angekündigt hat, die versprochenen Liefermengen an die EU nicht einzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 09:00 Uhr