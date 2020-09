Spahn kündigt neue Corona-Strategie für den Herbst und Winter an

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will Deutschland auf einen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen in der kühleren Jahreszeit vorbereiten. Der Rheinischen Post sagte er, man brauche im Herbst regional und lokal sogannte Fieberambulanzen, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegs-Symptomen wie Corona und Grippe wenden können. Um die Gefahren für Risikogruppen zu minimieren, soll es präventive Reihentests etwa in Pflegeheimen geben. Spahn geht außerdem davon aus, dass bis Mitte Oktober feststeht, wie die allgemeine Teststrategie für den Herbst und Winter aussieht. Vorgesehen seien etwa Antigen-Schnelltests.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.09.2020 02:00 Uhr