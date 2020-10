Spahn kündigt Corona-Schnelltests für Pflegeheime und Kliniken an

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Spahn geht, wird es Corona-Schnelltests für Krankenhäuser und Pflegeheime geben. Diese Tests kämen vor allem für Besucher, Beschäftigte, Bewohner und Patienten von Pflegeheimen und Krankenhäusern in Betracht, sagte Spahn der "Bild am Sonntag". So könne verhindert werden, dass sich alte und kranke Menschen anstecken. Bis Mitte des Monats soll geregelt werden, wann und unter welchen Bedingungen die Krankenkassen die Schnelltests bezahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 02:00 Uhr