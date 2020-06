Spahn kritisiert Verhalten der Demonstranten in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat das Verhalten der Demonstranten gegen Rassismus in Deutschland kritisiert. Spahn schrieb auf Twitter, er mache sich Sorgen wegen der dicht gedrängten Menschenmengen mitten in der Pandemie. Auch bei wichtigen Anlässen gelte: Abstand halten, Maske tragen und aufeinander acht geben, um uns und andere zu schützen, so Spahn. Ähnlich äußerte sich der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Lauterbach sagte, er teile den Anlass der Proteste voll und ganz. Aber trotzdem seien die Abstände zu klein gewesen. Zehntausende Menschen in vielen deutschen Städten hatten gestern gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In München gingen etwa 25.000 Menschen auf die Straße. In Berlin wurden 93 Demonstranten festgenommen, 28 Polizeibeamte wurden verletzt.

