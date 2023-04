Spahn kritisiert bevorstehenden Atomausstieg

Meldungsarchiv - 11.04.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der am Wochenende bevorstehende Atomausstieg sorgt weiter für Kritik. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Spahn, sagte dem Nachrichtensender ntv, dies sei ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck lasse als Ersatz für die fehlenden vier Gigawatt Leistung aus der Kernenergie lieber Kohlekraftwerke am Netz. Spahn forderte stattdessen eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Akw bis mindestens Ende 2024. Auch die FDP und die AfD bemängeln das Vorhaben. Fraktionschefin Weidel bezeichnete das Aus für die Atomkraft als eine ideologische Wahnsinnstat gegen jede ökonomische und politische Vernunft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2023 11:00 Uhr