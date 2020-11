Spahn ist offen für früheren Start der Weihnachtsferien

Kabinett berät über Krankenhaussituation auf dem Land

Berlin: Die Lage der Krankenhäuser auf dem Land ist zur Stunde Thema der Bundesregierung. Notfallpatienten brauchen in jedem dritten Landkreis mit dem Auto 20 bis 30 Minuten bis zur nächsten Klinik - in den größeren Städten dagegen nur fünf bis zehn Minuten. Das steht in einem Bericht, den das Kabinett verabschieden will. Laut Landwirtschaftsministerin Klöckner ist es keine Option, im Notfall mit Bus und Bahn ins Krankenhaus zu fahren - angesichts der oft schlechten Verbindungen. Die Bundesregierung stellt für die Entwicklung des ländlichen Raums in den kommenden Jahren fünf Prozent mehr Geld in Aussicht. Ein Großteil davon soll aus EU-Förderprogrammen kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 10:00 Uhr