Spahn hofft auf schnelle Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn setzt auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca. Ideal sei eine zügige europäische Zulassung - einen deutschen Alleingang strebe er nicht an, so Spahn. Das Mittel hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der Impfstoff von Biontech, kann aber mit weniger Aufwand gelagert werden und ist zudem deutlich günstiger. Kritik an der deutschen Impfstrategie hält Spahn für ungerechtfertigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 19:30 Uhr