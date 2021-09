Spahn hofft auf neuen Schwung bei Impfungen durch Aktionswoche

Lindner erläutert Bedingungen für Regierungsbeteiligung der FDP

Berlin: FDP-Chef Lindner hat eine Beteiligung der Liberalen an der neuen Bundesregierung an zwei Bedingungen geknüpft. Zum einen sprach er sich gegen weitere Steuererhöhungen aus. In einem Streitgespräch mit Linke-Fraktionschef Bartsch beim Nachrichtensender "Welt" warnte er außerdem davor, die Schuldenbremse in Frage zu stellen. Man sehe ja jetzt schon die Risiken der Inflation, so Lindner. Bartsch wiederum betonte in dem Gespräch Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten. Seit Jahren stehe die Vermögensteuer im Programm der SPD. Scholz werbe außerdem mit zwölf Euro Mindestlohn und wolle den Solidaritätszuschlag für die oberen zehn Prozent der Steuerzahler beibehalten. Das, so der Links-Fraktionschef, werde Scholz mit Lindner nicht durchsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.09.2021 19:15 Uhr