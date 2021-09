Spahn hofft auf neuen Schwung bei Corona-Impfungen durch Aktionswoche

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine bundesweite Aktionswoche soll der stockenden Impfkampagne neuen Schwung verleihen. Mobile Impfteams sollen etwa in Fußgängerzonen, Geschäften sowie auf Spiel- und Sportplätzen bereitstehen. Gesundheitsminister Spahn erklärte, es fehle noch immer an einfachen Gelegenheiten zum Impfen. Das Robert-Koch-Institut teilte mit, die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern habe sich in den vergangenen beiden Wochen fast verdoppelt. RKI-Chef Wieler sagte, wenn die Impfquote nicht drastisch gesteigert werde, könne die aktuelle vierte Welle einen - so wörtlich - "fulminanten Verlauf nehmen".

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 01:00 Uhr