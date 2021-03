Spahn hofft auf Lieferung des neuen Impfstoffs im April

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass der jetzt zugelassene Impfstoff von Johnson & Johnson frühestens Mitte April eintrifft. In den ARD-Tagesthemen verwies Spahn darauf, dass der Impfstoff in den USA abgefüllt wird. Doch die Behörden dort verhindern seit Monaten, dass Impfstoff exportiert wird. Spahn nannte dies problematisch und riet dringend, dass mehr Impfstoff in der Europäischen Union produziert wird. Nach der Arztmittelagentur EMA hatte am Nachmittag auch die EU-Kommission grünes Licht für den Impfstoff von Johnson & Johnson gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 01:00 Uhr