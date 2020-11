Spahn hofft auf erste Impfungen noch im Dezember

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass noch im Dezember die ersten Corona-Impfungen anlaufen können. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er habe die Länder bereits gebeten, die erforderlichen Impfzentren so schnell wie möglich einsatzbereit zu machen. Er sei optimistisch, dass noch heuer ein Impfstoff zugelassen und in ausreichendem Maß verfügbar wird. Allerdings gebe es noch Unwägbarkediten, so Spahn. So sei unklar, wie die genaue Wirkung von Impfstoffen ist und wie lange die Immunität Bestand hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 08:00 Uhr