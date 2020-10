Spahn hat nur leichte Corona-Symptome

RKI-Chef ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf

Berlin: Mit Blick auf die neue Höchstzahl an bestätigten Corona-Neuinfektionen hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, die Bevölkerung aufgerufen, die Schutzmaßnahmen immer und überall einzuhalten. Die Situation sei inzwischen insgesamt sehr ernst geworden, sagte Wieler in Berlin. Es komme nun mehr denn je darauf an, dass alle die sogenannten "AHA+L"-Regeln einhielten - also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften. Nach Angaben des RKI-Präsidenten stecken sich die meisten Menschen im eigenen Umfeld und bei privaten Begegnungen an. Ausbrüche in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen oder bei Übernachtungen in Hotels spielten hingegen keine große Rolle. Weiterhin infizieren sich laut Wieler derzeit vor allem Jüngere. Senioren- und Pflegeheime seien jetzt besser geschützt als bei der ersten Welle im Frühling. Heute waren dem RKI knapp 11.300 Corona-Neuansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.10.2020 14:15 Uhr