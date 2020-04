Spahn hält Lockerung der Corona-Beschränkungen für möglich

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hält eine Lockerung der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie für möglich. Bedingung sei, Abstand zu anderen zu halten und Hygieneregeln zu beachten, sagte Spahn der Funke Mediengruppe. Dann könne man in Geschäfte oder ins Fitness-Studio gehen. Dem CDU-Politiker zufolge wird ein Impfstoff gegen Corona nicht so bald zur Verfügung stehen. Wenn es so weit ist, sollten nach Ansicht Spahns Risikogruppen und medizinisches Personal bevorzugt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 05:00 Uhr