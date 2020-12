Spahn hält Impfungen für alle im Sommer für möglich

Nachrichtenarchiv - 23.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenige Tage vor dem Start der ersten Corona-Impfungen hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Impfstrategie der Bundesregierung verteidigt. Bis Ende des Jahres werden laut Spahn 1,3 Millionen Impfdosen von der Firma BioNtech an die Bundesländer ausgeliefert. Es sei klar gewesen, dass der Impfstoff anfangs noch knapp sein werde, so der Minister. Daher könnten zunächst nur ausgewählte Gruppen den Schutz erhalten. Spätestens im Sommer könne dann möglicherweise schon allen eine Impfung in Arztpraxen angeboten werden. Voraussetzung sei, dass alle aussichtsreichen Impfstoffe auch zugelassen werden. Das Robert Koch-Institut meldete derweil einen neuen Höchstwert an Corona-Todesfällen: Innerhalb von 24 Stunden starben 962 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Außerdem wurden 24.740 Neuinfektionen verzeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2020 12:00 Uhr