Spahn hält Corona-Lage noch für beherrschbar

Berlin: Trotz steigender Infektionszahlen hält Bundesgesundheitsminister Spahn die Corona-Lage hierzulande noch für beherrschbar. Im ZDF sagte Spahn, man sei noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen umgehen könne. Zuletzt hatte das Robert-Koch-Institut erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Neu-Infektionen an einem Tag registriert. Von morgen an gilt eine Test-Pflicht für Reisende, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren. Diese Entscheidung Spahns finden laut ARD-Deutschlandtrend 93 Prozent der Befragten richtig.

