Spahn geht von hoher Impfquote bis Sommer 2021 aus

15.12.2020 08:00 Uhr

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass bis Ende des nächsten Sommers rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Wie Spahn am Abend im ZDF sagte, ist es das Ziel, dass noch vor Weihnachten das Vakazin von Biontech und Pfizer zugelassen wird und mit dem Impfen noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will bis spätestens 29ten Dezember darüber entscheiden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert hingegen eine Notfallzulassung des Pärparates, wie auch in den USA, in Kanada und Großbritannien. Dort wird das Mittel von Biontech und Pfizer bereits geimpft. Spahn sprach sich noch einmal gegen eine Nortfallzulassung aus. Man habe sich von Anfang an für eine ordentliche Zulassung auf europäischer Ebene entschieden, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 08:00 Uhr