Spahn für mehr Freiheiten von Geimpften

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will, dass Geimpfte bald mehr Freiheiten bekommen. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", wer vollständig geimpft sei, könne behandelt werden, wie jemand, der einen negativen Test vorweisen könne. Hintergrund sei eine Analyse des Robert-Koch-Instituts, wonach die Test- und Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte zügig aufgehoben werden könne. Diese Freiheiten könnten greifen, wenn die dritte Welle gebrochen sei und Schnelltests flächendeckend im Einsatz seien, so Spahn.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 04:00 Uhr