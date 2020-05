Spahn für einheitliche Kriterien in Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Lockerung von Corona-Maßnahmen hält Bundesgesundheitsminister Spahn regional angepasste Maßnahmen für verständlich. Der CDU-Politiker hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt, das Infektionsgeschehen in Bayern sei anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig machte sich Spahn für einheitliche Kriterien und gemeinsame Grundsätze stark. Es gehe darum, einen zusammenhanglosen Flickenteppich zu verhindern, so Spahn vor dem heutigen Bund-Länder-Gespräch. Dabei soll der Corona-Kurs abgesteckt und mögliche weitere Lockerungen besprochen werden. FDP-Chef Linder sieht bei Bund und Ländern eine Kehrtwende. Die halte er für richtig, sie komme aber zwei Wochen zu spät. Nach Lindners Worten hat das Land Zeit verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 10:00 Uhr