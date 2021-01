Spahn fordert Schulschließungen auch nach Ferien

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn ist gegen eine Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien. Er halte eine weitere Schließung von Schulen und Kitas für richtig, sagte Spahn dem Sender "RTL". Dies sei für Schüler und Eltern zwar schwierig, allerdings sei es leichter, aus den Ferien heraus zu einer Verlängerung zu kommen als zu einem späteren Zeitpunkt. So wie Spahn hatten in den vergangenen Tagen viele Politiker und Gesundheitsexperten eine Verlängerung des Lockdowns gefordert. Auch die Länder sind sich offenbar bereits einig, dass die Beschränkungen nicht - wie vereinbart - am 10.Januar gelockert werden. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" haben sich die Chefs der Staatskanzleien heute grundsätzlich auf eine Verlängerung verständigt. Die Details sind demnach allerdings noch umstritten und sollen beim Bund-Länder-Gipfel am kommenden Dienstag geklärt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 23:00 Uhr