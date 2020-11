Spahn fordert schnelle Einrichtung von Impfzentren

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass es noch im Dezember erste Corona-Impfungen geben wird. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es gebe Grund zu Optimismus, dass es noch heuer eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben werde - und dann könne man sofort mit dem Impfen loslegen. Er habe die Bundesländer gebeten, bis Mitte Dezember einsatzbereite Impfzentren aufzubauen. Lieber sollten diese Zentren noch ein paar Tage außer Betrieb sein, als dass ein zugelassener Impfstoff nicht gleich genutzt werden könne, so Spahn. In Regen stellt heute Mittag Landrätin Röhrl detailliert vor, wie die dortige Eishalle zum Impfzentrum für die Region umfunktioniert werden soll. Die Grundsatzentscheidung hierfür war letzte Woche gefallen - aufgrund der Größe der Halle und der guten Infrastruktur rundum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 09:00 Uhr