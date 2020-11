Spahn fordert mehr europäische Unabhängigkeit

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesgesundheitsminister Spahn hat auf dem Digitalen Parteitag der Jungen Union Bayern eine größere Unabhängigkeit von China und den USA gefordert. Europa müsse souveräner werden, unter anderem in Bezug auf Medikamentenproduktion und Gesundheitsdaten. Die Corona-Pandemie habe diese Probleme sichtbarer gemacht, so Spahn. Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass der nächste Winter wieder normal verlaufen könne, da es inzwischen eine realistische Chance auf einen Impfstoff gebe. Allerdings stünden noch harte Wochen und Monate bevor. Ähnlich hatte sich zuvor Ministerpräsident Söder geäußert. Er forderte die Menschen in Deutschland weiterhin zu Geduld im Teil-Lockdown auf, da die Situation sonst außer Kontrolle geraten könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 17:00 Uhr