Spahn fordert Länder zur Beteiligung an Pflegebonus auf

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundestagsdebatte über die Corona-Pandemie hat Gesundheitsminister Spahn von den Ländern eine Beteiligung am Bonusgeld für Altenpfleger gefordert. Am Rande der Plenarsitzung sagte Spahn, Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg hätten schon erklärt, dass sie Geld dazugeben würden. Nun baue er darauf, dass sich auch die anderen Länder dazu bereitfinden. Der Bundestag will heute beschließen, dass Pflegekräfte steuerfrei 1000 Euro aus den Mitteln der Pflegeversicherung erhalten. Insgesamt weitere 500 Euro sollen von Ländern und Arbeitgebern kommen. In dem neuen Pandemieschutz-Gesetz ist zudem geregelt, dass Krankenkassen für Corona-Tests künftig auch dann bezahlen, wenn die Getesteten keine Symptome aufweisen. Der AfD-Abgeordnete Schlund kritisierte das Gesetz - es erlaube dem Bundesgesundheitsminister in zu vielen Fällen, am Parlament vorbei Entscheidungen zu treffen. Ganz ähnlich sehen das die Grünen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.05.2020 10:45 Uhr