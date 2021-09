Spahn fordert gemeinsame Kraftanstrengung beim Impfen

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn fordert beim Impfen im September eine gemeinsame Kraftanstrengung. Auf Twitter schrieb er, knapp 70.000 Erstimpfungen am zurückliegenden Wochenende seien zu wenig. Die Impfquote gehe alle an. Laut Spahn hat inzwischen gut 61 Prozent der Bevölkerung den vollen Impfschutz, knapp 66 Prozent sind ein Mal geimpft. Zusammen mit seinen Länderkollegen will Spahn heute über die künftigen Quarantäneregeln an Schulen beraten. Der Minister setzt sich dafür ein, dass die Bundesländer einheitlich vorgehen, wenn sich Schüler einer Klasse infizieren. Kanzleramtsminister Braun sprach sich heute früh dafür aus, die Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen und dann eine Freitestmöglichkeit anzubieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 13:00 Uhr