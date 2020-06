Spahn fordert entschlossenes Handeln im Fall Tönnies

Nachrichtenarchiv - 22.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat ein entschlossenes Handeln zur Eindämmung des Virus-Ausbruchs beim Fleischfabrikanten Tönnies gefordert und vor einem Übergreifen auf ganz Deutschland gewarnt. Spahn sagte in einem Interview mit der "Rheinischen Post", die angeordnete Quarantäne müsse dringend durchgesetzt werden. Bundesarbeitsminister Heil übte scharfe Kritik an den Zuständen in der Fleischindustrie. Sein Vertrauen in die Firma Tönnies sei auch "gleich Nul", sagte der SPD-Politiker in einer Internetsendung der Bildzeitung. Die Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die da offensichtlich stattgefunden habe, werde jetzt in der Pandemie zu einem allgemeinen Gesundheitsrisiko.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2020 02:00 Uhr