Spahn fordert Booster-Gipfel

G20-Länder einigen sich auf 1,5 Grad Klimaziel

Rom: In schwierigen Verhandlungen haben sich die Mitglieder der G20-Gruppe auf das Klima-Ziel von 1,5 Grad geeinigt. Aus Delegationskreisen hieß es, dieses Ziel solle in der geplanten Abschlusserklärung stehen. Die Unterhändler der 20 stärksten Wirtschaftsnationen der Welt hatten die ganze Nacht über die Vereinbarung verhandelt. Mit dem 1,5-Grad-Ziel soll der menschengemachte globale Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt begrenzt werden. Die G20-Länder sind für fast 80 Prozent des weltweiten Co2-Ausstoßes verantwortlich. Mit der jetzigen Übereinkunft sendet die G20-Gruppe ein klares Signal in Richtung des Weltklimagipfels. In Glasgow beraten Vertreter aus 200 Staaten ab heute zwei Wochen lang über Klimaschutzmaßnahmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 13:00 Uhr