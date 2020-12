Spahn fordert bewussteren Umgang mit Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Menschen dazu aufgerufen, nicht alles auszunutzen, was die Corona-Regeln erlauben. Es gehe darum, aufeinander zu achten und aufzupassen, sagte Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Deutschland sei bisher gut durch die Krise gekommen, weil die allermeisten Bürger das genau so leben würden. Für große Familientreffen zu Weihnachten oder Neujahr sei es dieses Jahr nicht die Zeit, so der CDU-Politiker. Noch immer sei die Zahl der Todesfälle in Deutschland zu hoch. Mit Blick auf die Corona-Strategie sprach er sich dafür aus, das öffentliche Leben nur dort stärker einzuschränken, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind. Eine pauschale, bundesweite Verschärfung des Teillockdowns lehnte er ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 09:00 Uhr