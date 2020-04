Spahn erwartet nur schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet nur eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen. Bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden sprach er davon, dass Deutschland lernen müsse mit dem Virus zu leben. Wo Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, sind aus seiner Sicht am ehesten Lockerungen möglich. Bei einem Besuch zuvor in Gießen hatte er als Beispiel den Einzelhandel genannt ohne jedoch konkret zu werden. Parties und Volksfeste wird es laut Spahn nicht so schnell wieder geben. Morgen wollen Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen beraten. Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck forderten eine nachvollziehbare Strategie, die auf transparenten Kritierien beruht und einen klaren Fahrplan beinhaltet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 14:15 Uhr