Spahn erneuert Unions-Forderung nach AKW-Weiterbetrieb

Nachrichtenarchiv - 13.08.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus der Union kommen erneut Forderungen, die Kernkraftwerke bis zum Ende der Gasknappheit am Netz zu lassen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Spahn, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man brauche in der Krise jede Energie. Es wäre fatal für Deutschland und Europa, sechs Prozent der deutschen Stromproduktion vom Netz zu nehmen. Den Grünen warf er vor, sich bei der Atomenergie im eigenen Gründungsmythos zu verheddern. Er forderte sie auf, wie bei der Laufzeitverlängerung der Kohlekraftwerke, pragmatisch zu sein. Derweil will Bundeswirtschaftsminister Habeck die Mindesttemperatur in öffentlichen Gebäuden in den Wintermonaten auf 19 Grad begrenzen. Ausgenommen sind Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. Außerdem sollen Fassaden und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 06:00 Uhr